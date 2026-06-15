Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Ballade von Robin HoodJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 95: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Ballade von Robin Hood
12 Min.Folge vom 15.06.2026
Bei einem seiner Streifzüge trifft Robin auf Henry, den Minnesänger. Sogleich werden die beiden Zeugen, wie Prinz John unrechtmäßig eine Brosche an sich nimmt. Diese wollen sie nun zurückholen. Doch die zwei fliegen auf und Henry wird in den Kerker geworfen. Nun soll er ein Lied auf Prinz John singen, doch er weigert sich. Jetzt liegt es an Robin Hood, seinen Freund zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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