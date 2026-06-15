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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Ballade von Robin Hood

ORF KidsStaffel 1Folge 95vom 15.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Ballade von Robin Hood

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 95: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Ballade von Robin Hood

12 Min.Folge vom 15.06.2026

Bei einem seiner Streifzüge trifft Robin auf Henry, den Minnesänger. Sogleich werden die beiden Zeugen, wie Prinz John unrechtmäßig eine Brosche an sich nimmt. Diese wollen sie nun zurückholen. Doch die zwei fliegen auf und Henry wird in den Kerker geworfen. Nun soll er ein Lied auf Prinz John singen, doch er weigert sich. Jetzt liegt es an Robin Hood, seinen Freund zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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