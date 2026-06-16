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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Alchemist

ORF KidsStaffel 1Folge 97vom 16.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Alchemist

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 97: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Alchemist

12 Min.Folge vom 16.06.2026

Die Freunde wollen am Markt einen Fisch kaufen, doch der Verkäufer klagt, dass alle Fische aus dem Fluss heute grünlich sind und und stinken. Schon bald ist der Übeltäter gefunden, der den schönen Fluss verschmutzt: Es ist Prinz John, der mit Hilfe eines Zauberbuches zum Alchemisten werden und Blei in Gold verwandeln will! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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