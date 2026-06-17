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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der geheime Garten

ORF KidsStaffel 1Folge 98vom 17.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der geheime Garten

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 98: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der geheime Garten

12 Min.Folge vom 17.06.2026

Ein Wachmann will nicht mehr für Prinz John und den Sheriff tätig sein und kündigt. Er hat gespart, um sich seinen Traum von einem eigenen Bauernhof leisten zu können. Doch Prinz John nimmt ihm das Geld weg und zwingt ihn, weiter für ihn zu arbeiten. Robin Hood und seine Freunde wollen dem Soldaten helfen, seine Träume doch noch zu verwirklichen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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