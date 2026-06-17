Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: HexereiJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 99: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Hexerei
12 Min.Folge vom 17.06.2026
Ralf und Rolf stehlen einer alten Frau Äpfel. Nachdem ihr ein "sprechender Hamster" zur Hilfe eilt, beschuldigen sie die beiden Taugenichtse, eine Hexe zu sein. Die alte Frau wird verhaftet und Marian fühlt sich schuldig, da eigentlich sie hinter dem "sprechenden Hamster" steckt. Aber wenn sie das gesteht, wird sie selbst der Hexerei angeklagt. Was soll sie nur tun? Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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