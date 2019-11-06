Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 12: Superheld enttarnt / Das Geisterhaus
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube und Reg sind Laufburschen bei der Zeitung Daily Dirt; Rube und Reg müssen eine alte Arzneimittelflasche aus einer gruseligen Bibliothek holen.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment