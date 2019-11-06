Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 13: Die Superheldenhelfer / Der Gute-Taten-Tag
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein in Ungnade gefallener Superheld trifft in der Stadt ein und verdrängt RoboRoach aus dem Rampenlicht; Rube überzeugt Reg, sich für gute Taten einzusetzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment