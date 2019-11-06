Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 15: Die Last des Amtes / Großfußkäfer
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachdem Reg zum Bürgermeister gewählt wurde, führt er die Stadt in den finanziellen Ruin. Die Käfer sind verärgert; Rube und Reg arbeiten als Förster.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment