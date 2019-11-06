Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 22: Bruderliebe / Zeitprobleme
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Irrtümlich schaltet Reg Rubes Selbstzerstörungsmechanismus ein. Zum Abschied wollen sich die Brüder noch sagen, was sie am anderen besonders schätzen. Reg will die Verspätungsgebühr eines Videos sparen und veranlasst Rube, eine Zeitreise zu machen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment