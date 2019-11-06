Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Singe, wem Gesang gegeben / Allein in SchnakenstedtJetzt kostenlos streamen
Robo Roach
Folge 24: Singe, wem Gesang gegeben / Allein in Schnakenstedt
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg und Rube erhalten eine Einladung in einen Ferienclub. Vor Ort stellt sich heraus, dass die Einladung nur für erstklassige Sänger gilt. Reg wünscht sich, endlich einmal allein zu sein. Sein Wunsch geht in Erfüllung, Schnakenstedt ist entvölkert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment