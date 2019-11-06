Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 26: Glück und Geld / Die Verbrechenswelle
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg wird von einem überreichen und deprimierten Käfer angeheuert, um ihn aufzumuntern. Die Bande der Moskitos hat sich vorgenommen, Vexberg einzunehmen.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment