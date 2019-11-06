Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen
Robo Roach
Folge 28: Auf hoher See
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube wird als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert; Reg sorgt beim Heimwerken für eine Explosion und stößt dabei auf Öl.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment