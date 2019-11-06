Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube macht aus Regs virtuellem Realität-Abenteuer einen virtuellen Alptraum; nach der Einnahme eines wissenschaftlichen Getränks wird Rube zum Genie.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment