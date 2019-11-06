Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 39: Die Plapperpaula-Puppen / Aushilfsdetektive
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Santa Claus bittet Rube und Reg um Hilfe bei der Produktion einer Sprechpuppe. Durch einen Schaltfehler plappern plötzlich alle Puppen so wie Reg. Reg und Rube vermasseln als Aushilfsdetektive ihrem Chef den Job und Sterling seine Überraschungsparty.
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment