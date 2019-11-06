Staffel 1Folge 42vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 42: Raumschiff Käterprise / Willkommen im Club
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg und Rube sollen zusammen mit stadtbekannten Gaunern einen Raumflug unternehmen. Regs rüpelhaftes Benehmen lässt das Experiment scheitern. Reg will Mitglied in einem Club werden und versucht, die vermeintliche Besitzerin zu bezirzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment