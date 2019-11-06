Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 45: Flink wie der Blitz / Klassentreffen
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fräulein Anstand ist mal wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Brüder versuchen, sie dorthin zurückzubringen. Dabei legen sie eine Bruchlandung hin. Das Klassentreffen steht an und Reg möchte in die Rolle von "RoboRoach" schlüpfen.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment