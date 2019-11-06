Staffel 1Folge 46vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 46: Der Verkehrte-Welt-Tag / Dr Reg Shrinkendink
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Schnakenstedt feiert Verkehrte-Welt-Tag. An diesem Tag muss man immer das Gegenteil von dem sagen, was man eigentlich meint. Reg und Rube arbeiten als Pfleger freiwillig in der Klinik. Der Job behagt Reg nicht und er gibt sich als Arzt aus.
Robo Roach
