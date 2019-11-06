Staffel 1Folge 48vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 48: Der Kakerlaken-Clou / Osterkäfer
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg und Rube helfen Sterling mit einem Schwindel, um ihm seinen Besitz wiederzubeschaffen; Rube und Reg versuchen, Ostereier auszuliefern.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment