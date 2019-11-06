Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Der weiße Hai / Man lernt nie aus
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg eröffnet einen verlassenen Strand wieder und stellt Rube als Bademeister ein; Rubes verrückte Lehrerin, die in ihn vernarrt ist, bricht aus dem Gefängnis aus.
