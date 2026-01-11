Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rodel-Weltcup

Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus Winterberg

ORF1Staffel 1Folge 51vom 11.01.2026
Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus Winterberg

Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus WinterbergJetzt kostenlos streamen

Rodel-Weltcup

Folge 51: Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus Winterberg

61 Min.Folge vom 11.01.2026

Die Kunstbahnrodler Thomas Steu und Wolfgang Kindl sind erstmals in diesem Winter aufs Weltcup-Podest gefahren und haben am Sonntag in Winterberg nach Halbzeitführung Platz zwei hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt belegt. Selina Egle und Lara Kipp belegten im Frauen-Doppelsitzer ebenfalls Platz zwei, auch sie mussten sich einem deutschen Duo beugen, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal siegten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rodel-Weltcup
ORF1
Rodel-Weltcup

Rodel-Weltcup

Alle 1 Staffeln und Folgen