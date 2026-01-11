Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus WinterbergJetzt kostenlos streamen
Rodel-Weltcup
Folge 51: Rodel-Weltcup: Doppelsitzer Damen & Herren, Highlights aus Winterberg
61 Min.Folge vom 11.01.2026
Die Kunstbahnrodler Thomas Steu und Wolfgang Kindl sind erstmals in diesem Winter aufs Weltcup-Podest gefahren und haben am Sonntag in Winterberg nach Halbzeitführung Platz zwei hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt belegt. Selina Egle und Lara Kipp belegten im Frauen-Doppelsitzer ebenfalls Platz zwei, auch sie mussten sich einem deutschen Duo beugen, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal siegten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rodel-Weltcup
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1