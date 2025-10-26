Mittelalter und Little TokyoJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Mittelalter und Little Tokyo
90 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Alexander Kumptner und Frank Rosin reisen ins Mittelalter: als König und Hofnarr erleben sie Bogenschießen, Kochen ohne Strom und eine Feldschlacht. Danach geht’s nach „Little Tokyo“ in Düsseldorf – Soba-Nudeln, Matcha-Tee und Kendo stehen auf dem Programm. Zwei Sterneköche zwischen Ritterrüstung und japanischer Kampfkunst – voller Action, Kultur und Freundschaftsproben.
