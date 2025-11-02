Türkische Hochzeit und KirmesJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 3: Türkische Hochzeit und Kirmes
91 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Culture-Clash bei "Mission Mittendrin": Frank Rosin und Alexander Kumptner erleben eine türkische Hochzeit mit 500 Gästen, lernen Türkisch, tanzen und kochen Baklava. Danach geht’s auf den Hamburger Dom: Zuckerwatte, Geisterbahn und Höhenangst auf dem 80-Meter-Tower fordern die Sterneköche heraus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins