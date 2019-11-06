Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Fettkampf

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Es wird ernst- Rosin gegen Lege - wer bleibt standhaft

Folge 3: Es wird ernst- Rosin gegen Lege - wer bleibt standhaft

87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Spinning ist der Eintritt zur Hölle", ist sich Frank Rosin sicher. Obwohl Indoor Cycling nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, gibt der Sternekoch weiter Vollgas. Eine andere Teambuildingmaßnahme ist mehr nach Rosins Geschmack: Er führt sein Team durch sein Sternerestaurant in Dorsten. Sebastian Lege lädt währenddessen zum Männerkochen ein. Mit einem Haken. Der Profi-Koch will selbst nicht Hand anlegen, sondern sich bekochen lassen. Rechte: kabel eins

