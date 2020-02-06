Staffel 2Folge 6vom 06.02.2020
Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Rosins Fettkampf
Folge 6: Folge 6
97 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12
Das große Finale mit den letzten Challenges! Dafür holen die besten Fettkämpfer noch einmal alles aus ihren verbliebenen Fettreserven heraus! Auch die ausgeschiedenen Kandidaten der zweiten Staffel kommen, um den Abnehm-Champion 2020 zu küren! Doch hat Frank Rosin ordentlich Kilos purzeln lassen, um dem Sieger ein sattes Preisgeld zu bescheren? Und welcher der beiden Promis, Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum, gewinnt das Teamchef-Battle?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Fettkampf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Selbstoptimierung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins