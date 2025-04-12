Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 12.04.2025: Letzte Worte
44 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Saralee ist mit ihren drei Kindern in ein Haus in Bellefonte, Pennsylvania, gezogen, in dem es seit jeher spukt. Doch jetzt ist die Familienmutter alarmiert, weil etwas Düsteres auf ihre Kids einwirkt und hat deshalb die Geisterjäger um Hilfe gebeten. Das Zimmer ihres ältesten Sohnes ist das Zentrum aller Aktivität. Hier hat er Schattenfiguren gesehen und behauptet, dass sich im Schrank ein Portal zum Jenseits befindet. Doch auch die Zimmer der anderen Kinder werden heimgesucht. Könnte der Spuk mit der verstorbenen Besitzerin zusammenhängen, die als Psychologin im nah gelegenen Gefängnis gearbeitet hat?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.