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Runde der ChefredakteurInnen

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ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 20.05.2026
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Runde der ChefredakteurInnen

Folge 27: Runde der ChefredakteurInnen

49 Min.Folge vom 20.05.2026

Die österreichische Politik wird von den Verhandlungen zum Doppelbudget 2027/28 geprägt. Während ÖVP, SPÖ und NEOS um Einsparungen und die Finanzierung von Pensionen, Bildung und Gesundheit ringen, belastet der Streit das Koalitionsklima. Auch die Verurteilung von Ex-ÖVP-Klubobmann Wöginger sorgt weiter für Diskussionen. Darüber sprechen ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und ihre Gäste Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Petra Stuiber (Der Standard), Florian Asamer (Die Presse) und Eva Konzett (Falter).

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