Folge 22: Die große Prüfung
21 Min.
Für Sabrina steht eine neue Zwischenprüfung für ihre Hexen-Lizenz an: Sie muss sich in Feuer, Wasser und Wind verwandeln können. Aber Sabrina hat große Probleme damit und verliert auch noch ihren Quizmaster. Nun soll eine ihrer Tanten mit ihr für die Elemente-Prüfung lernen. Doch Zelda hat keine Zeit und Hilda keine Ahnung. Sabrina bittet den Hexenrat, ihren Quizmaster zurückzubekommen. Der zeigt sich jedoch unbarmherzig ...
Sabrina ... total verhext!
