Paramount GlobalStaffel 2Folge 23
21 Min.

Sabrina macht eine Klassenfahrt nach Disneyland. Leider hat sie von ihrem Quizmaster eine neue Aufgabe für die Hexenlizenz bekommen: Sie muss einen Überlebenstest ablegen. Zuerst mit einem Trank aus vielen exotischen Pflanzen, der sie in ein Tier verwandelt. Dann mit einem zweiten Trank, der sie zurückverwandelt. Keine leichte Aufgabe für Sabrina! Libby nutzt inzwischen die Gelegenheit, Harvey anzubaggern.

