Sabrina ... total verhext!
Folge 24: Ohne Worte
21 Min.
Zelda kündigt ihrer Schwester Hilda und Sabrina an, dass Willard Kraft ihr wohl bald die bewusste Frage stellen wird. Die beiden sind von der Idee jedoch kein bisschen begeistert - im Gegenteil. Als nun Zeldas großer Abend ins Haus steht, belegen sich Sabrina und Hilda mit Zaubersprüchen, damit kein unfreundliches Wort über ihre Lippen kommt. Was sie nicht wissen: Wenn unter einem Dach zwei Zaubersprüche benutzt werden, wird das Leben zum Stummfilm ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures