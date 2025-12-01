Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Ohne Worte

Paramount GlobalStaffel 3Folge 24
Ohne Worte

Sabrina ... total verhext!

Folge 24: Ohne Worte

21 Min.

Zelda kündigt ihrer Schwester Hilda und Sabrina an, dass Willard Kraft ihr wohl bald die bewusste Frage stellen wird. Die beiden sind von der Idee jedoch kein bisschen begeistert - im Gegenteil. Als nun Zeldas großer Abend ins Haus steht, belegen sich Sabrina und Hilda mit Zaubersprüchen, damit kein unfreundliches Wort über ihre Lippen kommt. Was sie nicht wissen: Wenn unter einem Dach zwei Zaubersprüche benutzt werden, wird das Leben zum Stummfilm ...

