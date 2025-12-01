Sabrina ... total verhext!
Folge 22: Schluss mit lustig
21 Min.
Harvey und Josh werden immer größere Rivalen, doch Sabrina kann sich für keinen von beiden entscheiden. Einerseits fühlt sie sich zu Harvey hingezogen, andererseits kann sie sich nicht vorstellen, Josh nicht jeden Tag sehen zu können. Als sie den Konkurrenzkampf der beiden nicht mehr erträgt, backt sie einen Zauberkuchen, der aus den Streithähnen die dicksten Freunde macht. Doch nun verstehen sich die zwei so gut, dass sie Sabrina links liegen lassen ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures