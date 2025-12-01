Sabrina ... total verhext!
Folge 21: Wahnsinns Noten
21 Min.
Als Sabrina erfährt, dass Sportler wie Ryan bei der Notenverteilung einen Bonus bekommen und nie die gleiche Leistung bringen müssen, ist sie empört - vor allem weil Roxie mit ihrem Notendurchschnitt Probleme hat. In der Studentenzeitung veröffentlicht sie einen Artikel, in der Hoffnung, Roxie damit zu helfen. Doch leider geschieht das Gegenteil: Der Notenstandard wird generell angehoben. Plötzlich ist Sabrina die meist gehasste Person auf dem Campus. Da hilft nur noch Zauberei.
