Sagen aus Österreich
Folge 17: Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin
11 Min.Folge vom 06.08.2025
1679 wütet die Pest in Wien und viele Menschen kommen ums Leben. Dennoch musiziert der liebe Augustin Abend für Abend im Gasthaus zum roten Dachl. Als er einmal zu viel getrunken hat, landet Augustin in einer Pestgrube. Am nächsten Morgen kann er sich aber mit seinem Dudelsack bemerkbar machen und wird gerettet. Bildquelle: ORF/Jewellabs
