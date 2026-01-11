Sagen aus Österreich: Das DonauweibchenJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Sagen aus Österreich: Das Donauweibchen
11 Min.Folge vom 11.01.2026
Ein mysteriöses Wesen – das Donauweibchen – warnt zwei Fischer vor einer drohenden Überschwemmung. Der junge Fischer rettet dank dieser Warnung das Dorf, verliebt sich aber unsterblich in das Wesen und folgt ihm in die Tiefen der Donau. Bildquelle: ORF/Jewellabs
