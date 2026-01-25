Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in DürnsteinJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 21: Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein
11 Min.Folge vom 25.01.2026
Auf der Heimreise von den Kreuzzügen wird Richard Löwenherz gefangen genommen und in der Burg Dürnstein eingesperrt. Sein Freund und Minnesänger Blondel findet ihn dank eines alten Liedes und befreit den englischen König. Bildquelle: ORF/Jewellabs
