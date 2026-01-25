Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

ORF1Staffel 1Folge 21vom 25.01.2026
Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

Jetzt kostenlos streamen

Sagen aus Österreich

Folge 21: Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

11 Min.Folge vom 25.01.2026

Auf der Heimreise von den Kreuzzügen wird Richard Löwenherz gefangen genommen und in der Burg Dürnstein eingesperrt. Sein Freund und Minnesänger Blondel findet ihn dank eines alten Liedes und befreit den englischen König. Bildquelle: ORF/Jewellabs

Sagen aus Österreich
ORF1
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich

