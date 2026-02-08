Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin

ORF1Staffel 1Folge 23vom 08.02.2026
Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin

Sagen aus Österreich: Der liebe AugustinJetzt kostenlos streamen

Sagen aus Österreich

Folge 23: Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin

11 Min.Folge vom 08.02.2026

1679 wütet die Pest in Wien und kostet viele Menschen das Leben. Den lieben Augustin kümmert das nicht, er musiziert, feiert und trinkt wie immer weiter. Als er nach einer durchgemachten Nacht in einer Pestgrube unter Toten aufwacht, rettet ihn seine Musik. Bildquelle: ORF/Jewellabs

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sagen aus Österreich
ORF1
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen