Sagen aus Österreich: Der liebe AugustinJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 23: Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin
11 Min.Folge vom 08.02.2026
1679 wütet die Pest in Wien und kostet viele Menschen das Leben. Den lieben Augustin kümmert das nicht, er musiziert, feiert und trinkt wie immer weiter. Als er nach einer durchgemachten Nacht in einer Pestgrube unter Toten aufwacht, rettet ihn seine Musik. Bildquelle: ORF/Jewellabs
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