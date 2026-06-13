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Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich: Der Basilisk

ORF1Staffel 1Folge 24vom 13.06.2026
Sagen aus Österreich: Der Basilisk

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Sagen aus Österreich

Folge 24: Sagen aus Österreich: Der Basilisk

11 Min.Folge vom 13.06.2026

Katharina Straßer präsentiert Kindern als Erzählerin Sagen aus Österreich: Im mittelalterlichen Wien wird der Bäckerei-Brunnen von einem Basilisken heimgesucht. Die Bäckersfamilie ist ratlos, bis ein mutiger Lehrling bereit ist, das Ungeheuer zu besiegen – unter der Bedingung, dass er die Bäckerstochter heiraten darf. Mit der List eines Spiegels besiegt er den Basilisken und gewinnt das Herz seiner Geliebten. Bildquelle: ORF/Jewellabs

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