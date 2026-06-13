Sagen aus Österreich: Der BasiliskJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 24: Sagen aus Österreich: Der Basilisk
11 Min.Folge vom 13.06.2026
Katharina Straßer präsentiert Kindern als Erzählerin Sagen aus Österreich: Im mittelalterlichen Wien wird der Bäckerei-Brunnen von einem Basilisken heimgesucht. Die Bäckersfamilie ist ratlos, bis ein mutiger Lehrling bereit ist, das Ungeheuer zu besiegen – unter der Bedingung, dass er die Bäckerstochter heiraten darf. Mit der List eines Spiegels besiegt er den Basilisken und gewinnt das Herz seiner Geliebten. Bildquelle: ORF/Jewellabs
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Sagen aus Österreich
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