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Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

ORF1Staffel 1Folge 27vom 04.07.2026
Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

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Sagen aus Österreich

Folge 27: Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein

11 Min.Folge vom 04.07.2026

Katharina Straßer nimmt Kinder mit auf eine Reise durch Österreichs Sagenwelt. Diesmal geht es um Richard Löwenherz, der auf der Rückkehr von den Kreuzzügen auf Burg Dürnstein gefangen gehalten wird. Sein Freund, der Minnesänger Blondel, findet ihn mithilfe eines alten Liedes und befreit den König. Bildquelle: ORF/Jewellabs

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