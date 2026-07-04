Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in DürnsteinJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 27: Sagen aus Österreich: Richard Löwenherz in Dürnstein
11 Min.Folge vom 04.07.2026
Katharina Straßer nimmt Kinder mit auf eine Reise durch Österreichs Sagenwelt. Diesmal geht es um Richard Löwenherz, der auf der Rückkehr von den Kreuzzügen auf Burg Dürnstein gefangen gehalten wird. Sein Freund, der Minnesänger Blondel, findet ihn mithilfe eines alten Liedes und befreit den König. Bildquelle: ORF/Jewellabs
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sagen aus Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1