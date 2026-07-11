Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin Hood

ORF1Staffel 1Folge 28vom 11.07.2026
Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin Hood

Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin HoodJetzt kostenlos streamen

Sagen aus Österreich

Folge 28: Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin Hood

11 Min.Folge vom 11.07.2026

Katharina Straßer nimmt Kinder mit auf eine Reise durch Österreichs Sagenwelt. Napoleons Truppen haben Kärnten besetzt und unterdrücken die arme Bevölkerung. Der Räuberhauptmann Krapfenbäck Simale wehrt sich gegen die fremden Besatzer, raubt eine große Kriegskassa und verteilt das Gold an die Armen Bildquelle: ORF/Jewellabs

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sagen aus Österreich
ORF1
Sagen aus Österreich

Sagen aus Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen