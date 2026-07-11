Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin HoodJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 28: Sagen aus Österreich: Krapfenbäck Simale - Der Kärntner Robin Hood
11 Min.Folge vom 11.07.2026
Katharina Straßer nimmt Kinder mit auf eine Reise durch Österreichs Sagenwelt. Napoleons Truppen haben Kärnten besetzt und unterdrücken die arme Bevölkerung. Der Räuberhauptmann Krapfenbäck Simale wehrt sich gegen die fremden Besatzer, raubt eine große Kriegskassa und verteilt das Gold an die Armen Bildquelle: ORF/Jewellabs
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Sagen aus Österreich
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