Sagen aus Österreich: Der liebe AugustinJetzt kostenlos streamen
Sagen aus Österreich
Folge 29: Sagen aus Österreich: Der liebe Augustin
11 Min.Folge vom 18.07.2026
Katharina Straßer nimmt Kinder mit auf eine Reise durch Österreichs Sagenwelt. Diesmal geht es um den lieben Augustin. 1679 wütet die Pest in Wien und kostet viele Menschen das Leben. Den lieben Augustin kümmert das nicht, er musiziert, feiert und trinkt wie immer weiter. Als er nach einer durchgemachten Nacht in einer Pestgrube unter Toten aufwacht, rettet ihn seine Musik. Bildquelle: ORF/Jewellabs
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