SAG'S MULTI-Redewettbewerb: SüdtirolJetzt kostenlos streamen
SAG'S MULTI
Folge 29: SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Südtirol
113 Min.Folge vom 27.02.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 28. Februar 2026, 03.40 in ORF III
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