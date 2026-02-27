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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Südtirol

ORF IIIStaffel 1Folge 29vom 27.02.2026
SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Südtirol

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SAG'S MULTI

Folge 29: SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Südtirol

113 Min.Folge vom 27.02.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 28. Februar 2026, 03.40 in ORF III

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