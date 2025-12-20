Salieri - Der Mensch hinter dem MythosJetzt kostenlos streamen
Salieri - Der Mensch hinter dem Mythos
Folge 1: Salieri - Der Mensch hinter dem Mythos
Eine neue Dokumentation über den legendenumwobenen Komponisten Antonio Salieri zeigt den Menschen hinter dem Mythos. Inhalt: Antonio Salieri – bis heute für viele der „neidische Gegenspieler Mozarts“. Ein hartnäckiger Mythos, genährt durch Literatur und Film, allen voran Puschkins Drama und Miloš Forman „Amadeus“. Die Dokumentation entlarvt diese Legende als unvollständig und öffnet den Blick auf einen Musiker, der zu den prägenden Stimmen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gehörte. Die Regisseure Max Jacobi und Philipp Blom inszenieren eine facettenreiche filmische Reise, die historische Fakten, künstlerische Interpretation und visuelle Erzählkraft miteinander verwebt. Sie lassen Salieris Musik dort erklingen, wo sie einst entstanden ist, und setzen auf eine Mischung aus Archivaufnahmen, Interviews, Rekonstruktionen und moderner Animation. Regie: Max Jacobi, Philipp Blom Bildquelle: ORF/Clever Contents GmbH; APA-Images / ÖNB-Bildarchiv / Löschenkohl, Johann Hieronymus
