Salzburg heute

Salzburg heute vom 22.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 947vom 22.11.2025
Folge 947: Salzburg heute vom 22.11.2025

20 Min.Folge vom 22.11.2025

Großeinsatz nach Hotelbrand in Saalbach-Hinterglemm | Skibetrieb am Graukogel bis 2029 eingestellt | Hubschrauber-Landeplatz in Krimml sorgt für Diskussion | Ernstfall im Test: Großübung im UKH | Berufsinformationsmesse für Schüler in Salzburg | Markus Hofmann (WK Salzburg) über die Herausforderungen bei Berufsorientierung der Jugendlichen | Skispringen: ÖSV-Dreifachsieg zu Saisonbeginn | ORF-Korrespondent Wehrschütz präsentiert neues Buch | Gelungene Premiere für Theaterstück über Triage

