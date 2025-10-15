Salzburg heute vom 15.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Salzburg heute
Folge 909: Salzburg heute vom 15.10.2025
Folge vom 15.10.2025
Heftige Kritik gegen das Sparbudget | Nikolaus Stampfer wird neuer Parteiobmann | Besseres Wohnen auf Wohnbausymbosium diskutiert | Buchhalterin überwies eine Million auf eigenes Konto | Künstler entwerfen Keramik-Designs zum guten Zweck | Hüttenwirte bewahren 300 Jahre alte Hütte
