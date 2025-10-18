Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salzburg heute

ORF2Staffel 2025Folge 912vom 18.10.2025
23 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Edtstadler: Gesundheit vom Bund „zentral steuern“ | Tödliche Schüsse auf Einbrecher: Schütze in U-Haft | Rabatt-Schwindel: Supermärkte im Visier | Frauennotruf künftig leichter erreichbar | Gemeinden setzen auf Künstliche Intelligenz | Rekordinteresse an „alten Schätzchen“ bei Classic-Expo | Sport-Neuheiten in Saalfelden vorgestellt | Raumfahrtagentur im Haus der Natur

