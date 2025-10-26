Salzburg heute vom 26.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 920: Salzburg heute vom 26.10.2025
12 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Kritischer Notfall: Patientin nach Aorten-Einriss nicht aufgenommen | Wirtshausbesuch wird zunehmend zum Luxus | Das war "9 Plätze - 9 Schätze" | Fußball | Ski-Weltcup-Auftakt: Brennsteiner schrammt am Podest vorbei | "Bewegte Stadt": Sportbegeisterte erklimmen Gaisberg
