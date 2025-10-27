Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salzburg heute

Salzburg heute vom 27.10.2025

ORF2 Staffel 2025 Folge 921 vom 27.10.2025
Folge 921: Salzburg heute vom 27.10.2025

19 Min. Folge vom 27.10.2025

Aortenriss: Salzburger Spitäler hätten helfen können | Pflegebonus: Kein Umdenken nach massiven Streiks | Hitzige Debatten um Stadtentwicklung erwartet | Widerstand gegen Wohnsiedlung an der Aignerstraße | Projekt "Vinzidach" senkt Krankenhausaufenthalte | 200 Teilnehmende diskutieren Perspektiven aufs Sterben | Simader (Hospiz Österreich): "Sprechen über den Tod"

