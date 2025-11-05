Salzburg heute vom 05.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 930: Salzburg heute vom 05.11.2025
21 Min.Folge vom 05.11.2025
Kreditbetrug in Millionenhöhe aufgeflogen | Pflegeeinrichtungen wollen sich gegen Sparkurs wehren | Hitzige Landtagsdebatte um Pflegebonus-Streichung | Nach Todesfall: Krankenhaus justiert Regelwerk nach | 80 Schüler verzichten drei Wochen auf ihr Handy | Oberarzt erläutert Handysucht bei Jugendlichen | Lösung für gefährlichen Fahrradabschnitt bleibt aus | Salzburg: Zuversicht vor Europa League Partie
