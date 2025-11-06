Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salzburg heute vom 06.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 931vom 06.11.2025
20 Min.Folge vom 06.11.2025

Falsche Rechnungen: Handyshop vor Gericht | Deutsche Wanderer von Bergrettung geborgen | Maschinenausfall legt Limberg III lahm | Lohn- und Energiekrise: Industrie in Alarmbereitschaft | Sanierung des Festspielbezirks schreitet voran | Kochroboter erntet Neugier und Skepsis | Olympia-Vorbereitungen auf dem Kitzsteinhorn | Umritt zu Ehren des Heiligen Leonhard in Leogang

