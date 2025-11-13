Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 938vom 13.11.2025
18 Min.Folge vom 13.11.2025

EU verhängt Kartellverfahren gegen Red Bull | Generationswechsel-Sorgen bei Seilbahnunternehmern | Meldungen | Deutsche Polizei nutzt mehr Technik bei Grenzkontrollen | Streit legt Arbeiten an Six-Senses-Luxusresort still | "dm"-Rekordjahr verzeichnet 1,4 Milliarden Euro Umsatz | Viel Frust für den Eishockeymeister Salzburg | Taschenopernfestival-Premiere im Odeïon

ORF2
