Folge 943: Salzburg heute vom 18.11.2025
19 Min.Folge vom 18.11.2025
Signation | Begrüßung | Kleinkindbetreuung soll teurer werden | WKO: Erhöhung der Funktionärsentschädigung ausgesetzt | Bau von neuem Logistikzentrum soll verhindert werden | Vorbereitungen auf den Ski-Tourismus gestartet | Geldgeber für Skibetrieb in Hintersee gesucht | Roxane Duran neue Salzburger Buhlschaft | Neue Details zum ESC 2026
