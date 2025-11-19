Salzburg heute vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 944: Salzburg heute vom 19.11.2025
19 Min.Folge vom 19.11.2025
Politik fordert Lösungen im Machtkampf beim Roten Kreuz | Angeklagter gibt Anschlagspläne auf Christkindlmarkt zu | Ein Ort am Wort: Ortskernsterben | Skifirma "Van Deer" von Hirscher offiziell eröffnet | Österreich fährt zur Fußball-WM | Euphorie nach WM-Ticket | Schloss Mirabell: Sattler-Panorama enthüllt | Kostümverkauf im Festspielhaus
Copyrights:© ORF 2